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Карри стал автором победного трёхочкового броска в предсезонном матче с «Сакраменто»

Карри стал автором победного трёхочкового броска в предсезонном матче с «Сакраменто»
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Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», в котором «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 116:115.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
19 октября 2023, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 18, Уиггинс - 16, Шарич - 14, Пол - 13, Джексон-Дэвис - 13, Пэйтон II - 5, Томпсон - 5, Муди - 2, Джозеф, Подзиемски, Луни, Гаруба, Робинсон, Макгрудер, Грин, Грин, Киньонес, Гэй
Сакраменто Кингз: Фокс - 25, Murray - 24, Митчелл - 14, Хаертер - 12, Сабонис - 12, Джонс - 10, Монк - 8, Макги - 6, Барнс - 4, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Лень, Форд, Ноуэлл, Лайлз

Карри стал автором победного трёхочкового попадания. Так, за семь секунд до конца основного времени при счёте 113:115 защитник, против которого защищался разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс, совершил бросок из-за дуги, установив таким образом окончательный счёт встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В ответной атаке Фокс попытался попасть под сирену с трёхочковой дистанции, однако промахнулся. Стоит отметить, что лёгкий форвард Эндрю Уиггинс защищался против Фокса.

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