Карри стал автором победного трёхочкового броска в предсезонном матче с «Сакраменто»

Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», в котором «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 116:115.

Карри стал автором победного трёхочкового попадания. Так, за семь секунд до конца основного времени при счёте 113:115 защитник, против которого защищался разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс, совершил бросок из-за дуги, установив таким образом окончательный счёт встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В ответной атаке Фокс попытался попасть под сирену с трёхочковой дистанции, однако промахнулся. Стоит отметить, что лёгкий форвард Эндрю Уиггинс защищался против Фокса.