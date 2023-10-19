Вогель — о Дюранте: он — иллюстрация талантливого парня, который ещё и усердно работает

Новоиспечённый тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель восхитился работоспособностью тяжёлого форварда Кевина Дюранта.

«То, что я узнал о Дюранте, когда стал его тренировать, так это то, что он отличается высококлассной трудовой этикой, это то, что мне удалось увидеть воочию. Чем больше о нём узнаёшь, тем больше понимаешь, что он всегда был таков.

В лиге есть много талантливых парней, но далеко не все становятся такими же элитными игроками, как Кевин. Я думаю, он является идеальной иллюстрацией крайне талантливого парня, который ещё и усердно работает. В итоге получилось то, что получилось», — приводит слова Вогеля репортёр Тревор Буф в соцсети X (ранее — Twiiter).

Кевин является двукратным чемпионом НБА (2017, 2018) и обладателем MVP регулярного сезона 2014 года.