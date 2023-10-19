Сможет ли Джордан Пул стать игроком уровня Матча всех звёзд в «Вашингтоне»?

Новоиспечённый защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул сегодня, 19 октября, провёл историческую предсезонную игру. В матче с «Нью-Йорк Никс» Пул отыграл в общей сложности 27 минут и отметился 41 набранным очком (10 из 19 с игры, 6 из 12 из-за дуги и 15 из 16 с линии штрафных). На счету Пула также пять подборов и две результативные передачи.

Таким образом, 24-летний баскетболист повторил клубный рекорд Майкла Джордана 23-летней давности по количеству набранных очков в предсезонном матче. Сможет ли Пул в «Уизардс» стать игроком уровня Матча всех звёзд? Хотим знать ваше мнение.

Выступая за «Голден Стэйт Уорриорз», Джордан провёл отличный регулярный сезон: 20,4 очка и 4,5 результативной передачи. Тем не менее после провального плей-офф игрок был обменян в «Вашингтон».