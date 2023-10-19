Стало известно, что хочет получить «Филадельфия» взамен Джеймса Хардена

Стало известно, какие активы пытается заполучить «Филадельфия Сиксерс» от «Лос-Анджелес Клипперс» в ходе переговоров по обмену разыгрывающему Джеймса Хардена.

«Джеймс Харден явно потерял терпение по отношению к организации. Теперь «Сиксерс», как мне сказали, хотят Теренса Мэнна, один незащищённый пик первого раунда и один обмен на выбор. «Клипперс» это не устраивает», — написал инсайдер Шэмс Чарания.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Однако затем он всё же прибыл в расположение команды и продолжает готовиться к началу нового сезона.

В минувшем сезоне НБА Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.