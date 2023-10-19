«Питбуль против чихуахуа». Аренас рассказал, как прошёл бы матч О'Нила с Абдул-Джаббаром

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал, как бы прошёл матч между Шакилом О'Нилом и Каримом Абдул-Джаббаром.

«Если бы Шак играл против Карима, то это был бы бой питбуля против чихуахуа. Мы знаем, что Карим ничего не смог бы сделать с Шакилом О'Нилом… Он был бы мясом для шашлыка», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

В настоящий момент Абдул-Джаббару 76 лет. Карим является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988). Два раза он признавался самым ценным игроком финала НБА (1971, 1985), шесть раз становился самым ценным игроком лиги, 19 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА. В нынешнем сезоне игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом был побит рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.