Стивен Эй Смит считает «Финикс» фаворитом Западной конференции

Известный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказал мнение о том, что «Финикс Санз» в этом сезоне будет фаворитом Западной конференции.

«Можно привести обоснованные аргументы в пользу того, что они должны быть фаворитами на Западе», — сказал Эй Смит в эфире программы First Take.

Напомним, в нынешнее межсезонье в «Финикс» перешёл Брэдли Бил. По итогам сделки «Вашингтон» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, который впоследствии был отчислен, атакующего защитника Ландри Шамета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Отметим, что после ухода Пола из команды роль основного разыгрывающего взяли на себя Бил и Букер, которые являются атакующими защитниками.