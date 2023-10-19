Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит считает «Финикс» фаворитом Западной конференции

Стивен Эй Смит считает «Финикс» фаворитом Западной конференции
Комментарии

Известный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказал мнение о том, что «Финикс Санз» в этом сезоне будет фаворитом Западной конференции.

«Можно привести обоснованные аргументы в пользу того, что они должны быть фаворитами на Западе», — сказал Эй Смит в эфире программы First Take.

Напомним, в нынешнее межсезонье в «Финикс» перешёл Брэдли Бил. По итогам сделки «Вашингтон» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, который впоследствии был отчислен, атакующего защитника Ландри Шамета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Отметим, что после ухода Пола из команды роль основного разыгрывающего взяли на себя Бил и Букер, которые являются атакующими защитниками.

Финансовые затраты «Санз»:
Кто вложил больше всех в чемпионство? Пять команд с самыми дорогими составами в НБА
Кто вложил больше всех в чемпионство? Пять команд с самыми дорогими составами в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android