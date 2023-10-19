Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас раскритиковал новые правила НБА по управлению нагрузкой, приведя в пример историю с Алленом Айверсоном.

Однажды Аллену Айверсону пришлось отвечать на волну вопросов журналистов после того, как он пропустил тренировку команды. Между тем сегодня игроки без всякого стеснения пропускают целые игры только для того, чтобы отдохнуть.

Выступая в своём подкасте, бывший защитник лиги подчеркнул эти различия, осудив современную НБА за нормализацию управления нагрузками.

«Айверсон должен был извиняться за то, что он пропустил одну тренировку. Сейчас баскетболисты пропускают игры, и никто из вас не говорит ни слова. Когда наступает игра, он выкладывался на 100%, он отдавал всего себя. Вы все распяли этого человека за это, а теперь вводите правила, чтобы баскетболисты могли пропускать игры», — сказал Аренас.