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Кендрик Перкинс назвал пятерых игроков НБА, которым нужно доказать свою состоятельность

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс составил список из пятерых игроков, которые должны доказать свою состоятельность в новом сезоне.

В список Перкинса попали Зайон Уильямсон, Джа Морант, Дэмьен Лиллард, Эван Мобли и Пол Джордж.

В 29 играх регулярного сезона-2022/2023 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 23-летний Уильямсон в среднем набирал 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.

Джа Морант в прошлом сезоне оказался в центре нескольких скандалов, связанных с оружием. 33-летний Лиллард в межсезонье перешёл в «Милуоки» из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

По итогам регулярного сезона НБА — 2022/2023 Эван Мобли попал в первую сборную всех звёзд защиты. Для Мобли это вторая индивидуальная награда после попадания в символическую сборную лучших новичков сезона-2021/2022.

Пол Джордж в последние несколько сезонов постоянно получал травмы. Регулярный чемпионат НБА стартует 24 октября и продлится до 14 апреля.