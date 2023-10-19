Кендрик Перкинс назвал игрока, который является лучшей опцией в атаке

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс во время эфира программы NBA Today выразил мнение, что атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер является лучшей опцией в нападении в НБА.

Перкинс также добавил, что «Финикс» провёл лучшее межсезонье, и отметил, что многого ждёт от аризонского коллектива. Более того, по мнению Кендрика, лёгкий форвард «Санз» Кевин Дюрант является лучшим скорером лиги.

Отметим, что в прошлом сезоне «Финикс» с Дюрантом и Букером в составе пробился в плей-офф Западной конференции. По ходу первого раунда команда обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-1, однако затем уступила будущему чемпиону НБА, «Денвер Наггетс», со счётом 2-4.

Дюрант, Букер и Грин активно готовятся к новому сезону НБА: