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Владелец «Голден Стэйт» высказался по поводу ситуации с контрактом Томпсона

Владелец «Голден Стэйт» высказался по поводу ситуации с контрактом Томпсона
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб дал комментарий по поводу ситуации с новым контрактом одного из лидеров команды Клэя Томпсона.

«Я надеюсь, что это не будет отвлекающим фактором. Мы не контролируем ситуацию. В любых переговорах есть две стороны. Мы хотим, чтобы он вернулся. Он хочет вернуться. Это похоже на ситуацию с контрактом Дрэймонда Грина прошлым летом. Я думаю, что всем нужно немного успокоиться. Пусть всё идёт своим чередом. Я думаю, что всё получится.

В прошлом году были некоторые проблемы, связанные с контрактами, которые получили другие ребята. Но я не думаю, что в этом году будет что-то подобное. Я действительно не думаю. Клэй — профессионал. Я его очень уважаю, и мы сделаем всё возможное, чтобы добиться этого», — сказал Лэйкоб в интервью 95.7 The Game.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что есть высокая вероятность того, что Томпсон выйдет на рынок свободных агентов, так как переговоры между баскетболистом и калифорнийским клубом не продвигаются.

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