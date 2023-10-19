«Именные кроссовки скоро будут». Леброн Джеймс обратился к MVP финала WNBA

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к Эйже Уилсон, выступающей за «Лас-Вегас Эйсес», который сегодня оформил чемпионство в WNBA.

«Сестрёнка, это стало правдой! Именные кроссовки скоро будут», — написал Джеймс.

Напомним, сегодня, 19 октября, прошёл четвёртый матч финальной серии женской НБА (WNBA) между «Лас-Вегас Эйсес» и «Нью-Йорк Либерти». «Лас-Вегас» выиграл со счётом 70:69 и во второй раз подряд стал обладателем чемпионства.

Героем встречи стала как раз форвард «Эйсес» Эйжа Уилсон, набравшая 24 очка и сделавшая 16 подборов. Она стала MVP финала, оформив уже шестой дабл-дабл в нынешнем плей-офф.