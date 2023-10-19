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Бывший игрок НБА Кемба Уокер прокомментировал дебют в Евролиге за «Монако»

Бывший игрок НБА Кемба Уокер прокомментировал дебют в Евролиге за «Монако»
Кемба Уокер
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Американский разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер прокомментировал дебют в Евролиге, который произошёл в матче с сербской «Црвеной Звездой».

«Это было здорово. Потрясающая публика, что-то действительно особенное. Я очень счастлив, что был участником матча в такой обстановке. Мы победили и это единственное важное событие, и я рад, что был частью этого.

Я чувствую себя хорошо. Мне просто нужно разогреться и войти в ритм. В остальном, находиться здесь (в Белграде – Прим. «Чемпионата») было здорово», – приводит слова Уокера Eurohoops.

Напомним, Уокер провёл в победном матче с «Црвеной Звездой» (82:76) 10 минут на паркете, набрав два очка, сделав два подбора и отдаводну результативную передачу. Отметим, что игрок продолжает восстановление после травмы.

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