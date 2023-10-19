Джордан Пул – об игре в составе «Голден Стэйт»: было круто, я учился у лучших из лучших

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул поделился мнением по поводу времени, проведённого в составе команды «Голден Стэйт Уорриорз», вместе с которой баскетболист стал чемпионом НБА в сезоне-2021/2022.

«Картина «Голден Стэйт» уже нарисована. Некоторые другие организации уже показали себя в лиге, и «воины» в их числе. Но это было круто, потому что я учился у лучших из лучших. Это был вызов. Задача состояла в том, чтобы учиться и применять то, что ты берёшь из матчей с разными командами, с разными возрастными группами, разными тренерами — а затем применять то, чему ты, на твой взгляд, научился. Именно это в итоге помогает увидеть, какой шедевр получился», – приводит слова Пула The Athletic.

Напомним, нынешним летом Пула обменяли из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4. В регулярном чемпионате Пул набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.