Станислав Ерёмин – об отъезде Алексея Шведа в Китай: думаю, он там не затеряется

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Ерёмин высказался на тему отъезда бывшего игрока ЦСКА Алексея Шведа в чемпионат Китая.

«Швед — яркий баскетболист, который очень нравится зрителям, потому что умеет забивать и очень эффектно играет. В Китае сейчас стараются приглашать баскетболистов достаточно высокого уровня. И европейских, и американских. Может быть, сам спортивный уровень там ниже, чем, допустим, в Евролиге или в Единой лиге ВТБ, но китайский чемпионат достаточно укомплектован высококлассными игроками. Думаю, что Швед не затеряется там. Могу только пожелать ему удачи.

Алексей сможет показать свою лучшую игру? Не забывайте, что он уже не 25–27 летний парень. То есть он уже игрок не в расцвете. И ясно, что финансовый вопрос тут где то важнее, чем спортивная составляющая. Понятно, что уровень его финансовых запросов немного выше, чем сейчас готовы предложить клубы у нас. Если бы он выбрал спортивную составляющую, то, наверное, выбрал бы другой турнир», –приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».