Девин Букер появился в проморолике Call of Duty: Modern Warfare 3

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер появился в новом проморолике компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 3. Букер является любителем этого шутера. Букер появляется на отметке 1.31.

Видеозапись доступна на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

В мировой прокат Call of Duty: Modern Warfare 3 должен выйти 10 ноября. Релиз состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получит поддержку русской озвучки и субтитров.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Букер сыграл за «Финикс» в 64 матчах, в которых в среднем набирал 28,8 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,8 передачи.

Ранее Букер показал, как встречался с 26-кратным чемпионом мира Майклом Фелпсом.