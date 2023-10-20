Джру Холидэй назвал игрока НБА, вдохновившего его взять четвёртый номер в «Бостоне»

Новоиспечённый разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй рассказал, что на его решение взять четвёртый номер в новом клубе повлиял двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас.

«Джру Холидей сказал, что выбрал четвёртый номер из-за него самого, трёх его братьев и сестёр, а также из-за Айзеи Томаса. Сказал, что обратился к нему, прежде чем сделать выбор», — написал на своей странице в соцсетях обозреватель Гэри Уошберн.

Томас выступал за «Бостон» с 2015 по 2017 год.

Напомним, «Селтикс» выменяли опытного защитника Холидэя, закрыв позицию разыгрывающего после того, как расстались с Маркусом Смартом. За игрока «кельты» отдали Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.

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