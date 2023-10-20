Стив Керр пытался помирить Грина и Пула после драки, но Дрэймонд отказался

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр неоднократно пытался уговорить Дрэймонда Грина и Джордана Пула уладить все возможные разногласия, однако Грин всякий раз отказывался от этих предложений. Об этом информирует The Ringer. Сообщается, что Керр хотел, чтобы оба игрока поговорили друг с другом во время ужина.

Сам Грин отказался давать какие-либо комментарии изданию по этому поводу.

Напомним, в прошлом сезоне НБА между Грином и Пулом произошёл конфликт. Он случился во время тренировочного занятия. В какой-то момент Дрэймонд нанёс удар Джордану. Разнимать игроков пришлось одноклубникам. Тренировка было остановлена.

Примечательно, что изначально между Дрэймондом и Джорданом были очень тёплые отношения.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: