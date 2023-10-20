Кендрик Перкинс предположил, что станет с Виктором Вембаньямой в НБА через три года

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Виктор Вембаньяма станет лучшим игроком лиги на обоих концах площадки в ближайшие три года. Нет ничего, чего бы он не мог сделать. Что касается обороны, то мы никогда не видели ничего подобного ему. Его способность укреплять оборону на всех участках площадки поражает. Просто безумие», — сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

Напомним, недавно, во время предсезонного матча с «Хьюстон Рокетс», Вембаньяма отметился эффектным действием, прокинув мяч между ног соперника.