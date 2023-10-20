Комиссионер НБА высказался о будущем Джа Моранта

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался о разыгрывающем «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте. Напомним, игрок пропустит первые 25 матчей предстоящего сезона НБА из-за дисквалификации. Причиной тому послужил скандальный инцидент с его участием. Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. При этом в марте 2023 года Джа уже был замечен на публике с пистолетом, тогда его дисквалифицировали на восемь матчей.

«Я знаю, что он усердно работает над собой. Он признал, что допустил ошибку. В его случае несколько раз. Надеюсь, что в декабре, если он выполнит все условия, мы увидим его на площадке», — сказал Сильвер в эфире The Carton Show.

Джа Морант играет в баскетбол с детьми: