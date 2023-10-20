Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адам Сильвер оценил Виктора Вембаньяму перед дебютом в НБА

Адам Сильвер оценил Виктора Вембаньяму перед дебютом в НБА
Комментарии

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался о 19-летнем центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме. Предстоящий сезон НБА станет для Вембаньямы дебютом в лиге.

«У него хорошие габариты. У него есть навыки. Он очень умный игрок. Я не могу дождаться, когда увижу, как он играет», — сказал Сильвер в эфире The Carton Show.

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. Француз принял решение пропустить чемпионат мира, который прошёл в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, чтобы лучше подготовиться к дебюту в Национальной баскетбольной ассоциации.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

Материалы по теме
Кендрик Перкинс предположил, что станет с Виктором Вембаньямой в НБА через три года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android