Адам Сильвер оценил Виктора Вембаньяму перед дебютом в НБА

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался о 19-летнем центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме. Предстоящий сезон НБА станет для Вембаньямы дебютом в лиге.

«У него хорошие габариты. У него есть навыки. Он очень умный игрок. Я не могу дождаться, когда увижу, как он играет», — сказал Сильвер в эфире The Carton Show.

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. Француз принял решение пропустить чемпионат мира, который прошёл в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, чтобы лучше подготовиться к дебюту в Национальной баскетбольной ассоциации.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: