Адам Сильвер — о правилах по управлению нагрузки в НБА: если ты здоров, то должен играть

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер поделился мнением насчёт того, что теперь нужно провести как минимум 65 игр в регулярном сезоне, чтобы претендовать на индивидуальную награду.

«Я обеспокоен тем, что 65 игр будут рассматриваться как ожидание, а не как самый низкий порог для получения наград. Мы пришли к 65 играм в результате переговоров с Ассоциацией игроков. Сюда входят травмы, и это включает потенциально более долгосрочные травмы в течение сезона.

С другой стороны, вы слышали, как Джо Думарс, один из наших руководителей, заявил, что здоровые игроки на самом деле должны играть по 82 матча. Таким образом, число 65 является скорее безотказным с точки зрения стимула, поскольку, если парень действительно собирался снова отсидеться, не имея ничего общего с травмами, он не имел бы права на награду. Мы пытаемся сказать болельщикам, находящимся на арене, или людям, смотрящим по телевизору игру, что сейчас в этой лиге ожидается сезон из 82 игр. Поэтому если ты здоров, ты должен играть», – приводит слова Сильвера FOX Sports.