Кеньон Мартин: Дончич — четвёртый в рейтинге от ESPN, но даже не лучший игрок «Далласа»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Кеньон Мартин не согласился с ESPN, который поставил разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича на четвёртое место в рейтинге лучших игроков грядущего сезона НБА.

«А Лука (Дончич) у себя в команде-то является лучшим игроком? Ясно. Он в четвёрке лучших игроков НБА (по версии ESPN. – Прим. «Чемпионата»), претендует на MVP, но не является лучшим игроком своей команды.

Вот так и мыслят люди, которые связаны с баскетболом (показывает на себя и Аренаса). Если твоя статистика ни во что не выливается, то это просто цифры», – сказал Мартин в эфире шоу Gil’s Arena.

Напомним, в прошлом сезоне «Даллас» не сумел пробиться в плей-офф НБА. Даже после того, как к команде присоединился Кайри Ирвинг по ходу сезона.