Патрик Беверли: в «Орландо» есть два игрока из топ-50 НБА, но команда всё равно плоха

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли раскритиковал лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро и Франца Вагнера, которые не помогли команде выйти в плей-офф по итогам прошлого сезона.

«Если у вас в команде два игрока из топ-100, вы должны выигрывать матчи. Если у вас есть два игрока, которые входят в топ-50, вы должны выходить в плей-офф. Почему вы настолько плохи?» – сказал Беверли в подкасте The Pat Bev.

Отметим, что в сезоне-2022/2023 «Орландо» занял 13-е место в Восточной конференции. Команда выиграла 34 матча и проиграла 48 по ходу регулярного чемпионата.

Напомним, Банкеро по итогам прошлого сезона стал Новичком года в НБА. По ходу своего дебютного сезона Паоло набирал 20 очков, собирал 6,9 подбора и отдавал 3,7 ассиста.