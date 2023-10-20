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Источник: Джоэл Эмбиид хочет продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс»

Источник: Джоэл Эмбиид хочет продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс»
Джоэл Эмбиид
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Известный аналитик Крис Бруссард рассказал, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид хочет продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс».

«В некоторых уголках лиги ходят слухи о том, что Эмбиид хочет переехать в «Нью-Йорк». Сейчас он не собирается везде говорить об этом, потому что не хочет негативной реакции фанатов в Филадельфии. Но да, ходят слухи, что он положил глаз на «Нью-Йорк», но послушайте, мы всегда ассоциируем «Никс» со многими великими игроками из других команд, так что я особо на это не рассчитываю… но Эмбиид не привёл бы их («Филадельфию») к чемпионству. Мне жаль. Он бы этого не сделал», – приводит слова Бруссарда Hoopshype.

Напомним, Эмбиид в прошлом сезоне получил награду самому ценному игроку регулярного чемпионата.

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