Тайлер Хирроу — о своей игре в «Майами Хит»: я один из лучших молодых скореров в НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу рассказал, что считает себя одним из лучших скореров в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я один из лучших молодых скореров в лиге. К тому же у меня есть потенциал стать лучшим скорером в НБА на каком-то этапе своей карьеры», – приводит слова Хирроу The Ringer.

Напомним, ранее 23-летнего Хирроу пытались обменять в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Дэмьена Лилларда, но «Майами» не удалось совершить этот обмен.

В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Хирроу набирал 20,1 очка, собирал 5,4 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи в среднем за матч. При этом «Майами Хит» пробился в финал НБА, где уступил в борьбе за титул «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.