Экс-игрок НБА Фрэнк Камински, выступающий за «Партизан», рассказал об адаптации в Евролиге

Американский центровой белградского «Партизана» Фрэнк Камински, который в этом сезоне перебрался из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Европу, рассказал об адаптации в Евролиге.

«Всё в порядке. Я ещё многому учусь. Многие правила отличаются. Уверен, вы видели это сегодня вечером, я не знал, что технический фол – это ещё и персональный фол. Если бы знал, то никогда бы так не отреагировал.

Я должен заслужить уважение здесь. Как только я начну разбираться в этой части, всё станет намного лучше. Пока в каждой игре у меня такое чувство, что я попадаю в неприятности из-за нарушения правил», – приводит слова Камински Eurohoops.

Напомним, Камински выступал в НБА за «Шарлотт Хорнетс», «Финикс Санз» и «Атланту Хоукс».