Форвард «Шарлотт» Миллер назван ответчиком по иску о причинении смерти по неосторожности

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер стал ответчиком в деле о причинении смерти по неосторожности. Иск был подан родственниками Джамеа Харриса, который был убит 15 января.

Миллеру не было предъявлено никаких обвинений, хотя следователь установил, что Миллер присутствовал на месте убийства и достал оружие из своей машины. Он находился там вместе с двумя другими людьми, Дариусом Майлзом и Майклом Дэвисом, которые обвиняются в непосредственном убийстве.

Брэндон не будет наказан за предполагаемое участие в событиях, связанных со смертью Харриса. Тем не менее адвокаты семьи убитого считают, что решение было вынесено неверно.

«Майлз, Дэвис и Миллер должны были знать, что наличие оружия на месте инцидента могло привести к случайному выстрелу», — приводит слова адвоката Sports Illustrated.