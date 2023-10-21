Кто является лучшим атакующим защитником Евролиги на данный момент?

Мы продолжаем серию опросов посетителей «Чемпионата» с целью узнать лучших игроков на каждой позиции в Евролиге. Сегодня мы хотим спросить у вас — кто является лучшим атакующим защитником европейского баскетбола на данный момент? Хотим знать ваше мнение.

Кевин Пантер в минувшем розыгрыше Евролиге набирал в среднем 16,1 очка (49,1% точность попадания двухочковых, 44,3% — трёхочковых). Его «Партизан» проиграл четвертьфинальную серию мадридскому «Реалу».

Уэйд Болдуин: 17,6 очка и 5,1 ассиста. «Маккаби» Тель-Авив уступил «Монако» в четвертьфинале.

Джанан Муса: 14,8 очка (58,9% двухочковых, 37,1% трёхочковых). «Реал» действующий победитель Евролиги.

Скотти Уилбекин в нынешнем сезоне исполняет гораздо более важную роль, чем раньше: 14,5 очка (53,3% двухочковых, 40% трёхочковых). «Фенербахче» в минувшем сезоне не смогли пройти четвертьфинальную стадию, а в нынешнем розыгрыше одержали уже три победы в первых четырёх матчах.

Джордан Лойд: 12,5 очка (50,6% двухочковых и 37,6% трёхочковых). «Монако» уступил «Олимпиакосу» в полуфинале.