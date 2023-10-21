ESPN: в «Голден Стэйт» отчислили Руди Гэя и Родни Макгрудера из состава

Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), решил прекратить сотрудничество с Руди Гэем и Родни Макгрудером. Об этом сообщает ESPN.

По сведениям источника, «воины» планируют начать регулярный сезон в НБА с 13-ю игроками в составе.

Напомним, Руди Гэй был выбран на драфте НБА 2006 года под общим восьмым номером «Хьюстон Рокетс», после чего был обменян в «Мемфис Гриззлиз» спустя месяц, где провёл первые семь сезонов в лиге.

«Голден Стэйт» прошлый регулярный сезон закончил на пятом месте в Западной конференции. Команда вышла в плей-офф, где в первом раунде обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 4-3, однако в дальнейшем «воины» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4 и закончили своё выступление в плей-офф.