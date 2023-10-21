Грег Попович сравнил шумиху вокруг Виктора Вембаньямы с тем, как в НБА попал Леброн Джеймс

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о шумихе вокруг предстоящего дебюта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) первого номера драфта 2023 года, француза Виктора Вембаньямы.

«Этот парень [Виктор Вембаньяма] вызвал такую шумиху, которая была лишь у Леброна Джеймса. В этом отношении больше сравниваю его с Леброном, а не с Дэвидом Робинсоном или Тимом Данканом», — приводит слова Поповича журналист San-Antonio Express-News Том Осборн.

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. Француз принял решение пропустить чемпионат мира, который прошёл в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, чтобы лучше подготовиться к дебюту в Национальной баскетбольной ассоциации.