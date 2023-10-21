Ричард Джефферсон считает, что «Финикс» в следующем сезоне НБА будет намного лучше

Бывший игрок НБА, а ныне баскетбольный эксперт Ричард Джефферсон рассказал, чего ожидает от трио Девина Букера, Брэдли Била и Кевина Дюранта в «Финикс Санз».

«Я пытаюсь донести до вас то, что такой великой команде, как эта («Финиксу»), может потребоваться два года. У них есть это окно. Пять лет у Букера, четыре года у Брэдли Била и три года у Кевина Дюранта.

У нас было достаточно времени, чтобы понять, что отличным командам может потребоваться целый год для улучшения взаимоотношений, и лишь на второй год они становятся намного лучше. Считаю, что «Санз» могут делать особенные вещи. Могут выйти в финал, но думаю, что лучший вариант «Финикса» мы увидим не в этом сезоне, а в следующем», — сказал Джефферсон в эфире NBA Today.