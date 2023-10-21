«Стив Керр – идиот». Грег Попович — после того, как услышал, что он помолодел

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович ответил на заявление наставника «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, который сообщил, что Попович чувствует себя помолодевшим после того, как к команде присоединился первый выбор на драфте 2023 года Виктор Вембаньяма.

«Интересно, на фоне чего я выгляжу посвежевшим. Я был в психиатрической клинике, или находился в состоянии депрессии и свернулся калачиком в своей спальне, или что-то в этом роде? Стив – идиот (смеётся). Я скажу ему об этом после игры», – приводит слова Поповича Fadeaway World.

Напомним, предстоящий сезон-2023/2024 станет для 75-летнего Поповича 28-м в карьере. На протяжении всей своей многолетней карьеры специалист тренирует лишь одну команду – «Сан-Антонио Спёрс».