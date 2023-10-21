Журналист The Ringer рассказал, в каком случае «Даллас» может обменять Кайри Ирвинга

Североамериканский журналист The Ringer Кевин О'Коннор предположил, что руководство «Даллас Маверикс» в случае неудачного выступления коллектива в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может задуматься об обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга в другую команду. В частности, журналист считает, что Ирвинг может оказаться в «Майами Хит».

«Даллас» будет винить в первую очередь Джейсона Кидда [в случае неудач], потому что это проще всего сделать. И тогда дойдёт до того, что им придётся переместить куда-то Кайри Ирвинга. Но кто может выменять Ирвинга? «Майами»? Вы действительно думаете, что это будет «Майами»? Это было бы интересно», — сказал О'Коннор в подкасте журналиста The Ringer Криса Вернона.

Отметим, что минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. По этому соглашению он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.