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Билл Симмонс рассказал, каких звёздных игроков «Майами» может выменять

Билл Симмонс рассказал, каких звёздных игроков «Майами» может выменять
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Известный североамериканский журналист Билл Симмонс выразил мнение, что разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден или атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл в будущем могут пополнить состав «Майами Хит».

«У «Майами» всё ещё есть драфт-пики, тем более у них истекает контракт Кайла Лоури. Думаю, «Майами» — это возможная команда для Джеймса Хардена. Кроме того, я не исключаю, что Донован Митчелл войдёт в сферу интересов «Хит». Митчелл вместо Хирроу и ещё нескольких игроков, например», — заявил Симмонс во время своего подкаста.

Ранее Симмонс выразил мнение, что через два месяца руководство «Майами» может рассмотреть вариант с приобретением Джеймса Хардена, несмотря на активные переговоры между «Филадельфией» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Мнение Симмонса:
Билл Симмонс предположил, через сколько месяцев «Майами» может вступить в гонку за Хардена

Джимми Батлер принимает участие в двусторонке «Майами»:

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