Президент РФБ Андрей Кириленко: мы хотим играть с любыми сборными, но готовы ли они?

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал возможные матчи сборной России по баскетболу в ближайшее время.

«И африканцы, и Южная Америка — там очень хорошие, сильные баскетбольные сборные. Конечно, нам бы хотелось иметь полноценный график и играть с европейскими сборными, с североамериканскими. Мы готовы играть товарищеские матчи, но вопрос, готовы ли они», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, в августе мужская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана. В первой сборная России победила со счётом 72:59, во второй — 71:57. В июне россияне дважды встретились с белорусами в Москве. В первом матче сильнее со счётом 83:80 оказалась сборная Беларуси, во втором сборная России победила со счётом 83:78.