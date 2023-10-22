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Стефен Карри оставил послание Андре Игуодале, завершившему недавно карьеру

Стефен Карри оставил послание Андре Игуодале, завершившему недавно карьеру
БК «Голден Стэйт»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оставил послание бывшему многолетнему партнёру по команде Андре Игуодале, который совсем недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Ты и так все знаешь, №9! Ты занимался многими вещами на площадке и за её пределами. Я всегда буду ценить то, что ты сделал для меня, «Уорриорз», НБА… Ты нёс этот яркий факел в своих руках! А то, что ждет тебя дальше, должно стать лучшим сиквелом за последнее время.

С любовью, брат! Оставь немного времени для гольфа со мной», — написал Карри в своих социальных сетях.

Напомним, Игуодала сосредоточил своё внимание на венчурном фонде Mosaic, который они вместе со своим деловым партнёром Руди Клайном-Томасом основали не так давно, поэтому принял решение о завершении профессиональной карьеры баскетболиста.

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Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»:

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