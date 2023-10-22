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Адам Сильвер рассказал об отношениях НБА с Евролигой

Адам Сильвер рассказал об отношениях НБА с Евролигой
Адам Сильвер
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер рассказал об отношениях американской лиги с Евролигой.

«Мы поддерживаем отношения с Евролигой со времён Dream Team в 1992 году. Честно говоря, в последнее время я немного отошёл в сторону, так как Евролига пытается справиться со многими проблемами. Я надеюсь, что эти проблемы будут решены, и вместе мы сможем построить прочное партнёрство.

Считаю, что мы были активны во многих областях, но я говорю это только со стороны НБА, потому что мы находимся за океаном. Продолжающиеся разногласия в Евролиге превосходят нас и культурно отличаются от нас. Я говорю: «Решайте проблемы и приходите к нам, когда будете готовы». Так что я думаю, что нет никаких сомнений в том, что в какой-то момент мы будем больше работать с Евролигой», – приводит слова Сильвера Eurohoops.

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