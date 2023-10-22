«Сан-Антонио» согласовал двухгодичный контракт с Заком Коллинсом на $ 35 млн

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Зак Коллинс подписал новый контракт с командой, по которому он заработает $ 35 млн за два сезона, сообщает агент Марк Бартельштейн из Priority Sports.

Предстоящий сезон станет для Коллинса третьим в составе «Сан-Антонио». В прошлом году его показатели составили 11,6 очка, 6,4 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

До «Сан-Антонио» Коллинс выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс» на протяжении трёх лет.