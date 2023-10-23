Шакил О'Нил выбрал чемпиона НБА, который должен заменить Стивена Адамса в «Мемфисе»

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил поддержал идею о переходе Дуайта Ховарда в «Мемфис Гриззлиз» после новости о том, что центровой команды Стивен Адамс пропустит ближайший сезон.

Известная баскетбольная социальная сеть Basketball Forever опубликовала отфотошопленную фотографию Дуайта Ховарда в майке «Мемфиса». О'Нил сделал репост этой записи.

Напомним, ранее стало известно, что Адамс пропустит сезон после операции на колене. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адамс принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, набирая 8,6 очка, делая 11,5 подбора и 2,3 результативной передачи в среднем за игру. Стоит отметить, что за весь сезон Адамс совершил лишь один бросок из-за дуги и не реализовал его.

Адамс выступает в НБА с 2013 года. За это время он успел сменить три команды — «Оклахома-Сити Тандер», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлиз». В составе «Мемфиса» Стивен выступает с лета 2021 года.