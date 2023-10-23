Си Джей Макколлум рассказал о дружеских отношениях с Дэмьеном Лиллардом

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум рассказал о дружеских отношениях с новоиспечённым разыгрывающим «Милуоки Бакс» Дэмьеном Лиллардом.

«Мы постоянно общаемся на протяжении всего сезона. Это мой хороший друг. Я рад за него. Счастлив за его рост и развитие в игре и с нетерпением жду, когда смогу увидеть его игру с Яннисом.

Мы дружим семьями. Мы будем друзьями до конца наших дней. И я думаю, что самое интересное в нашем путешествии то, что мы действительно искренне нравимся друг другу, что редкость в мире спорта», — приводит слова Макколлума Wisportsheroic.

Напомним, 33-летний Лиллард в это межсезонье перешёл в «Милуоки» из «Портленд Трэйл Блэйзерс», за который провёл 11 сезонов в НБА. В последнем предсезонном матче за «оленей» Дэмьен набрал пять очков, проведя на паркете 25 минут.