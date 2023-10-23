Лавар Болл: у Абдул-Джаббара пять детей от трёх разных женщин. Уверен, что у них проблемы

Известный шоумен Лавар Болл, являющийся отцом игрока «Чикаго Буллз» Лонзо Болла и Ламело Болла из «Шарлотт Хорнетс», раскритиковал легендарного центрового Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карима Абдул-Джаббара за то, что у него пять детей от трёх разных женщин.

«Люди обычно обращают внимание на то, как обращаются с родителями. Но я хочу, чтобы вы посмотрели, что происходит с его детьми… Есть ли у него дети? Даже если вы их найдёте, они не известны, как мои дети, и теперь вы хотите что-то сказать об их отце?

У него пятеро детей от трёх разных женщин, и он хочет мне что-то сказать. Теперь, я уверен, что у некоторых из его детей проблемы. Я гарантирую вам. Он говорит обо мне, но я бы хотел, чтобы он посмотрел на своих детей

Такой отец, как Карим, не обращает на тебя внимания, и рано или поздно вы встанете на плохой путь, не имея авторитета, и сделаете какую-нибудь глупость. Вот как это происходит», — рассказал Болл в эфире шоу Vlad TV.

Напомним, ранее Абдул-Джаббар негативно отзывался о Лаваре Болле из-за того, что тот уделял слишком много внимания рекламе своих сыновей, когда те ещё представляли студенческие команды.