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Завершивший профессиональную карьеру Юдонис Хаслем принял участие в тренировке «Майами»

Завершивший профессиональную карьеру Юдонис Хаслем принял участие в тренировке «Майами»
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Бывший тяжёлый форвард «Майами Хит» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем принял участие в тренировочном процессе флоридского клуба. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Напомним, в конце июля 43-летний Хаслем официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Всю свою карьеру тяжёлый форвард провёл в составе «Майами», за который выступал в 20 сезонах. Хаслем не был выбран на драфте НБА 2002 года.

Примечательно, что Юдонис в третьем матче минувшей финальной серии с «Денвер Наггетс» (1-4) вышел на площадку, став, таким образом, самым возрастным игроком, принявшим участие в финале НБА. Это произошло за день до 43-летия баскетболиста.

Хаслем — в клубе избранных:
Старость — не помеха! Пятёрка самых возрастных игроков НБА, кто выходил на площадку
Старость — не помеха! Пятёрка самых возрастных игроков НБА, кто выходил на площадку

Ветеран Хаслем эмоционально отреагировал на поражение «Майами»:

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