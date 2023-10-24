Завершивший профессиональную карьеру Юдонис Хаслем принял участие в тренировке «Майами»

Бывший тяжёлый форвард «Майами Хит» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем принял участие в тренировочном процессе флоридского клуба. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Напомним, в конце июля 43-летний Хаслем официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Всю свою карьеру тяжёлый форвард провёл в составе «Майами», за который выступал в 20 сезонах. Хаслем не был выбран на драфте НБА 2002 года.

Примечательно, что Юдонис в третьем матче минувшей финальной серии с «Денвер Наггетс» (1-4) вышел на площадку, став, таким образом, самым возрастным игроком, принявшим участие в финале НБА. Это произошло за день до 43-летия баскетболиста.

Ветеран Хаслем эмоционально отреагировал на поражение «Майами»: