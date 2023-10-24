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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2023 году

Издание Forbes определило список из самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА в 2023 году. Первую строчку занял лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Самые высокооплачиваемые игроки НБА (Forbes):

1. Леброн Джеймс: $ 117,6 млн.

2. Стефен Карри: $ 101,9 млн.

3. Кевин Дюрэнт: $ 91,4 млн.

4. Яннис Адетокунбо: $ 85,6 млн.

5. Дэмьен Лиллард: $ 63,6 млн.

6. Клэй Томпсон: $ 61,2 млн.

7. Джоэл Эмбиид: $ 57,6 млн.

7. Джеймс Харден: $ 57,6 млн.

9. Джимми Батлер: $ 55,2 млн.

10. Пол Джордж: $ 54,6 млн.

10. Никола Йокич: $ 54,6 млн.

В минувшем сезоне Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, где «озёрники» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс», со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: