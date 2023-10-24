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Пол Джордж: никто не остановит Вембаньяму

Пол Джордж: никто не остановит Вембаньяму
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу новоиспечённого центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Я знал, что он добьётся успеха, но я думал, что это будет сложнее, чем он себе это представляет. Он делает евростеп с линии штрафных бросков и забивает, никто его не остановит», — приводит слова Джорджа Fadeaway World.

Напомним, предстоящий сезон-2023/2024 станет для 19-летнего Вембаньямы первым в НБА. Большинство аналитиков и экспертов в лиге считают, что французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в ассоциацию за последнее время.

Отметим, что Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.

Возвращение НБА:
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Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

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