Хаслем рассказал, как Леброн, Уэйд и Бош согласились на сокращение зарплаты ради него

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем рассказал, что Дуэйн Уэйд, Леброн Джеймс и Крис Бош согласились на сокращение зарплаты после подписания контракта с «Майами Хит» в 2010 году только для того, чтобы сохранить его место в команде.

«Я понял сразу, насколько для них важна победа в чемпионате. Эти ребята меня не знали. Конечно, с Дуэйном мы были знакомы, но Леброн и Крис не знали меня.

Они подумали, что я хочу помочь им достичь этой цели — выиграть чемпионат, — и они пожертвовали миллионами долларов ради этого, ради человека, которого они не знают и с которым у них не было даже ни одного разговора», — сказал Хаслем в интервью телеканалу TNT и Тейлору Руксу из Bleacher Report.

Хаслем потренировался с «Хит»: Видео Завершивший профессиональную карьеру Юдонис Хаслем принял участие в тренировке «Майами»

Ветеран Хаслем эмоционально отреагировал на поражение «Майами»: