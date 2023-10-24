Стало известно, какой пакет обмена готов предложить «Нью-Йорк» за Джоэла Эмбиида

«Нью-Йорк Никс» готов предложить пакет обмена, состоящий из Джулиуса Рэндла, Ар Джея Барретта, Эвана Фурнье, Митчелла Робинсона и двух или трёх драфт-пиков первого раунда, в обмен на центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, сообщает инсайдер Кейт Помпи в социальных сетях.

Напомним, в минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в девяти матчах, в среднем набирая 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых. Он также получил награду самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Ранее известный аналитик Крис Бруссард рассказал, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид хочет продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс».

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида: