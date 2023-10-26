Донован Митчелл исполнил победный трёхочковый за 11 секунд до конца матча с «Бруклином»

Сегодня, 26 октября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс». Победу одержали гости со счётом 114:113.

Главным героем встречи оказался атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, сумевший исполнить победный трёхочковый за 11 секунд до матча при счёте 113:111 в пользу «Бруклина».

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Митчелл закончил матч с 27 очками, пятью подборами и шестью результативными передачами. При этом самым результативным игроком встречи стал не он, а защитник «Нетс» Кэмерон Томас. Выйдя со скамейки, за 25 минут на паркете он сумел набрать 36 очков. Дабл-даблом отметился новоиспечённый форвард «Кавальерс» Макс Страс — у него 27 очков и 12 подборов.