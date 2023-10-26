Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Донован Митчелл исполнил победный трёхочковый за 11 секунд до конца матча с «Бруклином»

Донован Митчелл исполнил победный трёхочковый за 11 секунд до конца матча с «Бруклином»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 октября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс». Победу одержали гости со счётом 114:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 36, Бриджес - 20, Джонсон - 12, Смит - 10, Финни-Смит - 10, Клэкстон - 7, О'Нил - 5, Динвидди - 5, Симмонс - 4, Шарп - 4, Уокер, Уотфорд, Джайлс, Клауни
Кливленд Кавальерс: Страс - 27, Митчелл - 27, Окоро - 18, Гарлэнд - 15, ЛеВерт - 11, Мобли - 10, Джонс - 4, Джером - 2, Меррилл, Томпсон, Мобли, Ньянг, Бейтс

Главным героем встречи оказался атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, сумевший исполнить победный трёхочковый за 11 секунд до матча при счёте 113:111 в пользу «Бруклина».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Митчелл закончил матч с 27 очками, пятью подборами и шестью результативными передачами. При этом самым результативным игроком встречи стал не он, а защитник «Нетс» Кэмерон Томас. Выйдя со скамейки, за 25 минут на паркете он сумел набрать 36 очков. Дабл-даблом отметился новоиспечённый форвард «Кавальерс» Макс Страс — у него 27 очков и 12 подборов.

На каком месте Митчелл?
Опрос
Кто является лучшим атакующим защитником в НБА на данный момент?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android