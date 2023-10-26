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ДеАарон Фокс станет первым игроком НБА, подписавшим контракт с брендом Стефена Карри

ДеАарон Фокс станет первым игроком НБА, подписавшим контракт с брендом Стефена Карри
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Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс станет первым игроком НБА, который подпишет контракт с брендом Стефена Карри — Curry Brand. Об этом сообщает Шэмс Чарания в социальных сетях.

Отметим, что в марте этого года Карри подписал новое долгосрочное соглашение с американским производителем спортивной одежды Under Armour, которое будет действовать и после завершения им карьеры. Сотрудничество Карри с Under Armour началось ещё в 2013-м.

Under Armour анонсировала Curry Brand в 2020 году. Напомним, летом 2021 года Карри стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, подписавшим за карьеру не меньше двух контрактов на сумму более $ 200 млн.

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