Источник: Рик Карлайл продлит контракт с «Индианой Пэйсерс»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл договорился о продлении контракта с командой на несколько лет. Об этом сообщает известный журналист Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях со ссылкой на источники в ESPN.

Отметим, что Карлайл возглавил «Пэйсерс» в 2021 году, после ухода из «Даллас Маверикс, где он проработал 13 лет. При этом тренер в первые годы карьеры уже тренировал «Индиану». Это проходило с 2004 по 2007 год.

В прошлом регулярном чемпионате «Индиана» под руководством Карлайла заняла 11-е место в Восточной конференции, не пробившись в плей-офф. Команда закончила сезон с показателями в 35 побед при 47 поражениях.

Напомним, в первом матче сезона-2023/2024 НБА «Индиана» дома обыграла «Вашингтон Уизардс» со счётом 143:120.