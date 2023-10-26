Сергей Карасёв рассказал о старте «Зенита» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Российский игрок санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв рассказал о старте команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Результат пока не тот, на который мы рассчитывали и которого ожидали болельщики — три победы, три поражения. Но по последним матчам видно, что игра налаживается. Скажем, если сравнить встречи, когда мы уступили «Уралмашу» и «Локомотиву-Кубань», то это разные вещи. В первом случае выглядели беззубо, а во втором проиграли очень достойно, в защите неплохо действовали. Не попали свои броски — но такое бывает. Над этим просто нужно работать.

К слову, в Краснодаре был шанс выиграть матч последним броском. Но гораздо важнее, что все ребята бились, сражались, была видна команда. С другой стороны, на дворе конец октября и сезон, по сути, только начался. Самое главное — продолжать работать, быть всем вместе. Уровень же игроков, собранных в «Зените», очень хороший. От этого будем отталкиваться и через тренировки прибавлять», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» провёл шесть матчей после старта сезона-2023/2024, в которых команде из Санкт-Петербурга удалось одержать три победы.